Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Getränkedieb

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Flaschen mit Wasser und Apfelsaftschorle zählen nunmehr zum Beutegut eines unbekannten Täters. Dieser drang in der Zeit vom 22.03.2020 zum 25.03.2020 unberechtigt in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Lohweg ein und stahl die Getränke aus einer der dortigen Kellerboxen. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0361 / 6210 auf. (KR)

