Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Gärten aufgebrochen

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 24.03.2020 bis 25.03.2020 ihr Unwesen in einer Gartenanlage in der Plauenschen Straße. In insgesamt drei Gärten drangen die Täter gewaltsam ein und verursachten dabei zum Teil Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Täter eine dort aufgefundene Musikbox und entkamen unerkannt. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

