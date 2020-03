Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Maler-Fischer-Straße

Gera (ots)

Gestern Abend (24.03.2020), gegen 23:45 Uhr kamen Polizeibeamte in der Maler-Fischer-Straße, beim dortigen Skaterpark, zum Einsatz, da dort laut Auskunft von Zeugen mehrere bislang unbekannte Personen lautstark volksverhetzende Parolen riefen. Vor Ort konnten die betroffenen Personen nicht mehr angetroffen werden. Allerdings stellte sich heraus, dass eben diese Personengruppe einen ADAC-Abschleppwagen mit mehreren fahrzeugeigenen Verkehrsleitkegeln bewarf, so dass Sachschaden an diesen entstand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur betroffenen Personengruppe unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell