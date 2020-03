Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung

Greiz (ots)

Berga/Elster: Die Ermittlungen zu einer Brandstiftung in Berga/Elster hat seit gestern (24.03.2020) die Kriminalpolizei Gera aufgenommen. Demnach beschädigten zwischen Montag und Dienstag (23.03. bis 24.03.2020) bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Vereinshauses in der Robert-Guezou-Straße. Im Anschluss warfen die Täter einen brennbaren Gegenstand / brennbaren Stoff ins Innere der Räumlichkeiten, so dass dadurch Teile des Inventars verbrannten. Zu einem Einschreiten der Feuerwehr kam es nicht, da das Feuer augenscheinlich selbst erlosch. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Gera Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

