Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Schule - KPI Gera sucht Zeugen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Die Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Schule in der Giengener Straße hat seit heute (24.03.2020) die Kriminalpolizei Gera aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 23.03.2020 (gegen 15:30 Uhr) bis 24.03.2020 (gegen 06:35 Uhr) gewaltsam Zutritt zum Inneren der Schule und brachen fortfolgend mehrere Räume auf. Die Räumlichkeiten sowie mehrere darin befindlichen Schränke wurden durch die Einbrecher durchwühlt. Bis dato steht fest, dass mindestens ein Beamer sowie ein Radio gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei Gera sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

