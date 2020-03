Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin verletzt

Greiz (ots)

Am Montag (23.03.2020), gegen 09:05 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Hyundai die Aumaische Straße aus Richtung An der Alten Gießerei mit der Absicht, an der Einmündung geradeaus in Richtung Kleinwolschendorfer Straße zu fahren. Hier missachtete er die Vorfahrt einer 49-jährigen VW Fahrerin, welche die Aumaische Straße aus Richtung Alaunwerk befuhr und nach links in Richtung An der Alten Gießerei abbiegen wollte. Beide Pkw kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

