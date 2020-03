Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestürzt und Polizei gerufen

Hundhaupten (ots)

Nachdem ein 53-jähriger Mann gestern Abend in Hundhaupten die Kontrolle über sich und sein Fahrrad verloren hatte und zu Fall kam, wählte er den Notruf. Bei Eintreffen der Beamten war der Grund schnell klar. Mit 2,54 Promille Atemalkohol ist wahrscheinlich niemand in der Lage, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Er blieb unverletzt erhielt jedoch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell