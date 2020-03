Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Gera (ots)

Nachdem am Montag (23.03.2020), gegen 16:45 Uhr eine 54- jährige Frau in ihrem Wohnzimmer aufgeschreckt wurde, weil es im Bereich ihres Balkons (Heinrich-Heine-Straße) einen Knall gegeben hatte, ging sie raus und musste feststellen, dass es auf diesem brannte. Das Feuer konnte gelöscht werden. Gegenstände, welche sich auf dem Balkon befanden und ein Fenster wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wie es zu dem Brand kam muss derzeit noch ermittelt werden. (MW)

