Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch scheiterte - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Das Vorhaben eines bislang unbekannten Täters, in ein Einfamilienhaus in der Franz-Mehring-Straße einzubrechen, blieb erfolglos. In der Zeit von 21.03.2020 - 22.03.2020 versuchte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Kriminalpolizei Gera hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat, welche auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell