Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Autoaufbruch

Gera (ots)

Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 19.03., 18 Uhr bis 20.03., 15:00 Uhr die hintere Seitenscheibe eines, in der Straße Sommerleithe in Gera, geparkten Toyota. Offensichtlich versuchten sie in das Fahrzeug einzudringen und es nach Wertgegenständen zu durchsuchen, was jedoch erfolglos blieb. Die Polizei sicherte am Fahrzeug Spuren und nahm eine Anzeige wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf.

Hierzu erfolgt erneut der Hinweis an alle Fahrzeugnutzer, beim Parken keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurückzulassen.

