Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand nach Hausfriedensbruch

Gera (ots)

Ein barfüßiger 33-jähriger Mann betrat am Freitag um 07:20 Uhr die Gera-Arcaden. Als er daraufhin vom Sicherheitsdienst mehrfach auf einen Verstoß gegen die Hygienebestimmungen hingewiesen wurde, woraufhin er uneinsichtig reagierte, sollte er das Objekt verlassen. Da er dieser Aufforderung wiederholt nicht nachkam, erfolgte ein Hausverbot mit einem Verweis aus den Arcaden. Bei der Durchsetzung kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der letztlich die Polizei hinzugezogen wurde. Gegenüber der Polizei wies der betrunkene Mann, der 1,16 Promille hatte, aggressive Stimmungsschwankungen auf, sodass es schließlich auch zur Widerstandshandlung gegenüber der Polizei kam. Darauf folgte eine Gewahrsamnahme des Mannes, der im Nachgang, aufgrund eines in anderer Sache erlassenen Haftbefehls, in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

