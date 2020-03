Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Schmölln

Altenburg (ots)

Im Rahmen von Kontrollen zu Einhaltung der derzeit gültigen Allgemeinverfügung des Landratsamtes Altenburger Land stellten Beamte der PI Altenburger Land am 21.03.2020 um 16:55 Uhr auf dem Brauereiteichparkplatz in Schmölln einen 32-jährigen Volvo-Fahrer fest, der zwar nicht gegen die Verfügung verstieß, aber nach Zeugenaussagen kurz zuvor unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell