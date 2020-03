Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Pkw in Meuselwitz

Altenburg (ots)

Am 20.03.2020 wurde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:15 Uhr durch Unbekannte in der Clara-Zetkin-Straße in Meuselwitz an einem Pkw Volvo mehrere Scheiben sowie ein Scheinwerfer eingeschlagen.

