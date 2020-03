Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti in Altenburg

Altenburg (ots)

In der Nacht vom 19.03.2020 zum 20.03.2020 beschmierten Unbekannte in Altenburg in der Teichpromenade die Fassade der Schwimmhalle mit mehreren Graffiti. Im gleichen Zeitraum wurden in der Käthe-Kollwitz-Straße an der Fassade eins Discounters ebenfalls mehrere Graffiti angebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

