Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch im Anglerverein

Weida (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19.03.2020 und dem 21.03.2020 kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Anglervereins, in der Neustädter Straße in Weida. Hier drangen unbekannte Täüter gewaltsam über ein Fenster ins Gebäude ein und entwendeten Bargeld in Höhe von 60 Euro aus einem Büroraum. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wer im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Greiz unter 03661/621-0

