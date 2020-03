Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw streift Radfahrer

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 19.03.2020, gegen 16:00 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße. Die 43-jährige Fahrerin eines Pkw Ford hatte die Absicht von der Friedrich-Naumann-Straße nach links in Richtung Markt zu fahren. Dabei fuhr sie einen zu engen Bogen und streifte einen entgegenkommenden Radfahrer, der dadurch zu Fall kam. Rettungskräfte wurden hinzugezogen. Zudem entstand Sachschaden. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell