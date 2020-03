Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Heinrichstraße

Gera (ots)

Heute Morgen (20.03.2020), gegen 07:25 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Heinrichstraße, im Bereich eines Einkaufsmarktes, zum Einsatz. Dort kam es zur Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Mann und einem Sicherheitsdienstmitarbeiter, da sich dieser nicht an geltenden Sicherheitsbestimmungen hielt. Im Zuge des Streites kam der 33-Jährige zu Fall und verletzte sich an einer mitgeführten Bierflasche, welche zu Bruch ging. Da sich der alkoholisierte Mann auch bei Eintreffen der Beamten nicht beruhigte, wurde er zu Boden gebracht und fortfolgend in Gewahrsam genommen. Eine medizinische Versorgung seiner Verletzung erfolgte. Der 33-Jährige muss nunmehr mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens rechnen. (RK)

