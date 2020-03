Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Bundesstraße 93

Altenburg (ots)

Nobitz/B93: Heute Morgen (19.03.2020), gegen 06:55 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalles zur B93/Zwickauer Straße aus. Im Zuge eines Abbiegevorganges von der Zwickauer Straße zur B93/B7 kollidierten ein Pkw Ford (Fahrer 51) mit einem entgegenkommenden Pkw VW (Fahrer 44). Der VW wurde dabei fortfolgend gegen einen wartenden Pkw Suzuki (Fahrerin 62) geschleudert. Sowohl der Ford-Fahrer als auch die Suzuki-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die betroffene Straße wurde in diesem Bereich kurzzeitig voll gesperrt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

