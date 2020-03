Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufensterscheibe zu Bruch

Greiz (ots)

Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem Geschäft auf dem Greizer Markt hat seit gestern die Polizei in Greiz aufgenommen. Unbekannte beschädigten in der Zeit von 17.03.2020 - 18.03.2020 die Schaufensterscheibe des Schmuckgeschäftes, indem sie einen größeren Stein dagegen warfen. Die Greizer Polizei sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (KR)

