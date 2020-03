Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw macht sich selbständig

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.03.2020, gegen 18:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ackerstraße. Der 52-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz ab, ohne diesen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Daher machte sich der Transporter allein auf den Weg und rollte gegen einen ebenfalls abgeparkten Pkw Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell