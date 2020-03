Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped ohne Pflichtversicherung und Fahrerlaubnis geführt

Greiz (ots)

Am gestrigen Dienstag (17.03.2020), gegen 11:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Schönfelder Straße den 16-jährigen Fahrer eines Moped Simson. Dabei stellten sie fest, dass für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung bestand. Weiterhin waren Umbauten am Fahrzeug vorgenommen worden. Diese bewirkten, dass die vorhandene Fahrerlaubnis nicht mehr zum Führen ausreichte. Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

