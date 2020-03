Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauchentwicklung in Heidecksburgstraße

Gera (ots)

Gestern Abend (17.03.2020), gegen 17:00 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Heidecksburgstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen fing aus noch ungeklärter Ursache im Kellerbereich des Hauses eine alte Matratze Feuer, so dass starker Qualm entstand. Die Feuerwehr leitete diesen ins Freie und löschte den Brand. Eine Evakuierung der Hausbewohner war daher nicht erforderlich. Glücklicherweise wurde bei dem Brand auch niemand verletzt. Allerdings entstand im Kellerbereich des Hauses diverser Sachschaden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Zeugen welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (RK)

