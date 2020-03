Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Krad misslang

Altenburg (ots)

Nobitz: Im Zeitraum vom 14.03. - 16.03.2020 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Straße des Friedens ein. Daraus wollten die Täter ein Kraftrad entwenden, welches hinter dem in der Garage abgestellten Pkw stand. Das Vorhaben, das Motorrad am Pkw vorbeizuschieben misslang jedoch, so dass die Täter ohne Beutegut den Tatort verlassen mussten. Allerdings verursachten sie am in der Garage stehenden Pkw Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren zum Geschehen wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur den Tätern geben werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden.

