Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen in Kotteritz

Altenburg (ots)

Kotteritz: Am Montag (16.03.2020), kamen Rettungskräfte und Polizeibeamte in der Werksiedlung zum Einsatz. Ein 48-jähriger Mann wurde hier tot in seinem häuslichen Wohnumfeld aufgefunden. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und kann nach derzeitigem Stand ausschließen, dass der Mann durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist. Alle weiteren Prüfungshandlungen, welche in Anbetracht der aktuellen Lage und hiermit verbundenen möglichen Infektionskrankheiten durchzuführen sind, erfolgen in Verantwortung der zuständigen Behörde.

