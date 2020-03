Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Geschwister-Scholl-Straße

Gera (ots)

Weil er aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes ein Wohnheim in der Geschwister-Scholl-Straße nicht betreten durfte, reagierte ein 36-jähriger Mann äußerst aggressiv und beleidigte bzw. bedrohte die dortigen Mitarbeiter. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten beruhigte sich der 36-Jährigen nicht und leistete in der Folge Widerstand. Der mit 1,8 Promille alkoholisierte Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

