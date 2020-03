Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollsperrung B92 aufgrund Fahrzeugbrand

Greiz (ots)

Greiz/B92: Feuerwehr und Polizei rückten heute Vormittag (17.03.2020), kurz nach 09:00 Uhr zur B92 aus, da es kurz nach dem Ortausgang Gommla in Richtung Daßlitzer Kreuz zum Brand eines Kleintransporters kam. Unverzüglich wurde mit den Löscharbeiten begonnen. Die Fahrerin des Transporters konnte ihr Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Bundesstraße ist derzeit in diesem Bereich voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingeleitet. Die Löscharbeiten dauern aktuell weiter an. (RK)

