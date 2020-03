Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer verursacht Unfall

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14.03.2020, gegen 17:40 Uhr Am Rathaus. Ein 32-jähriger Radfahrer befuhr die Altenburger Straße in Richtung Baderdamm und verlor beim Linksabbiegen in die Straße Am Rathaus die Kontrolle über sein Gefährt. In der Folge kollidierte er mit einem geparkten Pkw Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei dem Radfahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,2 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

