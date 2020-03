Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abfall verbrannt

Greiz (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 18:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Gerichtsstraße gerufen. Hier verbrannte ein 59-Jähriger Holz und eine Matratze in unmittelbarer Nähe zum Wald. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

