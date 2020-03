Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Skoda-Fahrer verursacht alkoholisiert Unfall

Gera (ots)

Am Samstagabend (14.03.2020), gegen 21:25 Uhr kamen Polizeibeamte in der Bauvereinstraße zum Einsatz. Dort befuhr zuvor der 40-jährige Fahrer eines Pkw Skoda im stark alkoholisierten Zustand die genannte Straße und kollidierte mit einem dort abgestellten Pkw Ford und fortfolgend mit der Umfriedung eines Containerabstellplatzes. Anschließend entfernte sich der 40-Jährige vom Unfallort, kehrte jedoch unmittelbar wieder zurück. Die informierten Polizeibeamten stellten den aus Russland stammenden Fahrer bei seiner Rückkehr zum Unfallort und vernahmen starken Alkoholgeruch. Ein Test zeigte schließlich einen Wert von über 3,2 Promille, so dass folglich eine Blutentnahme durchgeführt und eine Sicherheitsleistung erhoben wurde. (RK)

