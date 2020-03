Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 39-Jährigen

Gera (ots)

Weil er offenbar stark alkoholisiert im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Bergmanns schlief, riefen Anwohner am Sonntag (15.03.2020), gegen 16:35 Uhr die Rettungsleitstelle an. Als Rettungssanitäter vor Ort eintrafen, erwachte der 39-Jährige, griff diese unvermittelt an und flüchtete in seine Wohnung. Folge dessen kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz und leiteten schließlich ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (KR)

