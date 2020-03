Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Auerbachstraße

Gera (ots)

12 verbogene Heckscheibenwischer und mehrere beschädigte Außenspiegel gehen auf das Konto bislang unbekannter Täter. Diese zogen am vergangenen Sonntag (15.03.2020), kurz vor 01:00 Uhr in der Nacht durch die Auerbachstraße in Gera und verübten die Sachbeschädigungen. Nachdem eine Anwohnerin hörte, dass sich Personen an den Fahrzeugen zu schaffen machten, informierte sie die Polizei. Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb jedoch erfolglos. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Tel. 03665 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (KR)

