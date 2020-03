Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anhängergespann überschlägt sich mehrfach durch Windböhe

Thonhausen (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 1361, der sich kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen ereignet hat. Dort erfasste eine Sturmböhe den Planenanhänger eines Pkw, sodass dieser in den Gegenverkehr geschleudert wurde und das Führerhaus eines entgegenkommenden Lkw traf. Danach schleuderte der Anhänger zurück, was dazu führte, dass der ziehende Pkw von der Straße abkam und sich mehrfach überschlagen hat. Die beiden weiblichen Insassen (51,44) des Pkw konnten durch andere Autofahrer aus dem Wrack befreit werden, noch bevor die Feuerwehr und der Notarzt eintrafen. Die Beiden Frauen hatten dabei Glück im Unglück und wurden nur leicht verletzt.

