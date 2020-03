Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte

Münsa (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Straße Am Mühlgraben. Der 55-jährige Fahrer eines VW wollte von der Remsaer Straße auf die B 180 einbiegen und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigten Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl der Unfallverursacher als auch die 72-jährige Beifahrerin des anderen Pkw verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Flüssigkeiten zuu binden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

