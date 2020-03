Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großflächiges Graffiti gesprüht

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag haben Unbekannte die Fassade einer landwirtschaftlich genutzen Lagerhalle in Unterzetscha besprüht. Dabei wurde auf einer Fläche von ca. 2x10 Metern mit Lackfarbe die Wand beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sollten Anwohner Zeugenhinweise geben können, werde diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Altenburg in Verbindung zu setzen.

