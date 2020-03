Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher auf frischer Tat gestellt - Haftbefehl

Altenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen halb sechs erhielt die Polizei den Hinweis, das ein Anwohner in Zschernitzsch An der Schmiede einen mutmaßlichen Einbrecher überrascht hat. Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchte der Täter noch zu fliehen, konnte aber schließlich festgenommen werden. Bei dem Mann handelte es sich um einen polizeibekannten 35-jährigen Altenburger. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor ein Moped in Altenburg entwendet hat und mit diesem nach Zschernitzsch gefahren ist. Dort hat er eine Garage aufgebrochen und verschiedene Gegenstände in seinen Rucksack gesteckt. Auf der Flucht vor der Polizei stürzte der Mann mit dem Moped. Da diese Diebstähle des 35-jährigen nicht die einzigen in der jüngeren Vergangenheit waren, wurde die Staatsanwaltschaft verständigt, welche umgehend eine Untersuchungshaft beantragte. Eine Richterin erließ daraufhin Haftbefehl und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell