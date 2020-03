Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dixi-Klo in Brand gesetzt

Greiz (ots)

Unbekannte setzten am Samstag gegen 14:00 Uhr ein Dixi-Klo in der Zentastraße in Greiz in Brand. Durch das Feuer geriet ein daneben befindlicher Nadelbaum in Brand. Weiterhin wurden dort gelagerte Baumaterialien beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

