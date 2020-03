Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Gärten aufgebrochen

Greiz (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von 08.03.2020 bis 14.03.2020 in mehrere Gärten in der Talstraße in Greiz ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Aus mehreren Gärten wurden Gegenstände entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

