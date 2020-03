Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots)

Lucka: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12.03.2020, gegen 10:00 Uhr in der Altenburger Straße. Die 48-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Altenburger Straße in der Absicht nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah sie scheinbar einen auf der Bahnhofstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Renault, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin des Pkw Renault wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell