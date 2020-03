Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 12.03.2020 zwischen 11:00 und 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren Pkw VW Polo auf dem Parkdeck eines Verbrauchermarktes am Markt ein. Als die Geschädigte gegen 12:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an diesem fest. Offensichtlich beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein blauer Pkw Mazda Pick Up mit silberner Aufschrift "Mazda" den VW der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen zur Unfallflucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich bei der PI Altenburger Land, Tel. 03447/ 471-0, zu melden.

