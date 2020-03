Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

Gestern (12.03.2020), gegen 08:50 Uhr, parkte der 31-jährige Fahrer eines Pkw VW in einer Parkbucht in der Carolinenstraße. Er befand sich in der geöffneten linken hinteren Tür um sein Kind anzuschnallen. Der bislang unbekannte Fahrer eines vermutlich silbernen Pkw streifte beim Vorbeifahren die Tür und beschädigte sie dadurch. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Hinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

