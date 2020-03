Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Gera (ots)

Als der Fahrer (78) eines Pkw Suzuki gestern Nachmittag (15:35 Uhr) von der Berliner Straße nach links in den Grünen Weg abbog, bemerkte er scheinbar die neben sich befindliche Straßenbahn zu spät. Es kam folglich zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand sowohl am Pkw Suzuki, als auch an der Straßenbahn Sachschaden. Kurz nach 16:00 Uhr waren die Straßenbahnschienen wieder frei. (KR)

