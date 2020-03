Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaukasten zerstört

Gera (ots)

Der Schaukasten der St. Trinitatis Kirche in der Heinrichstraße war offenbar Ziel unbekannter Täter. In der Zeit von 11.03.2020 zum 12.03.2020 beschädigten die Täter die Glasscheibe des Kastens, so dass nunmehr Sachschaden zu verzeichnen ist. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen seitens der Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. (KR)

