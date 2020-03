Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Greiz (ots)

Gestern (11.03.2020), gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 58-jährige Citroen Fahrerin die Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Richtung Friedensring. Ihr kam ein bislang unbekannter, vermutlich blauer, Pkw entgegen. Als die Fahrzeuge an einander vorbeifuhren, kollidierten sie mit den linken Außenspiegeln. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Hinweise zu ihm werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

