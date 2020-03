Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrszeichen ignoriert - Unfall verursacht

Ein in der Vogtlandstraße aufgestelltes "Durchfahrt Verboten" Schild für Lkws im Bereich einer im Bau befindlichen Brücke in Gera-Lusan ignorierte ein Sattelauflieger gestern Abend (11.03.2020), gegen 18:45 Uhr. Dies wurde ihm jedoch kurzerhand zum Verhängnis. Er stieß folglich mit dort befindlichen großen Betonelementen zusammen, die zur Einengung der Fahrbahn aufgestellt wurden waren. Nicht nur das die großen Betonelemente verschob wurden, es entstand zusätzlich nicht unerheblicher Sachschaden an der Zugmaschine sowie dem daran angehängten Sattelauflieger. Es musste ein ein Abschleppdienst gerufen werden. Die Geraer Polizei hat den Unfall aufgenommen. (RK)

