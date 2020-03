Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug und Tür beschädigt - Täter identifiziert

Gera (ots)

Zeugen beobachteten gestern Abend (11.03.2020), gegen 22:10 Uhr einen Mann, welcher sich an einem in der Salzstraße geparkten Pkw Honda zu schaffen machte, indem er bei diesem zwei Reifen zerstach. Zudem beschädigte der Mann weiterhin die Glasscheibe einer Hauseingstür und rannte anschließend davon. Die daraufhin informierten Beamten stellten den mittlerweile namentlich identifizierten Tatverdächtigen, einen 33-jährigen Mann, kurz darauf in einer Gartenanlage fest. Da der mit knapp 3 Promille alkoholisierte Mann in einer für sich ausweglosen Situation zu sein schien, wurde er schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der verübten Sachbeschädigung wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (RK)

