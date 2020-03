Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang - Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Zschochernstraße hat seit gestern (11.03.2020) die Geraer Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Täter bereits in der vergangenen Woche (06.03.2020) in die Räumlichkeiten des Geschäftes einzudringen, was jedoch misslang. Die Geraer Polizei sucht nunmehr im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

