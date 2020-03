Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baumaschine gestohlen

Gera Rusitz (ots)

In der Zeit vom 04.03.2020 bis zum 10.03.2020 entwendeten Unbekannte ein Vollkettenraupen-Baufahrzeug. Diese stand zuvor Am Rusitzer Weg. Die Polizei nimmt Hinweise, zur Diebstahlshandlung/Abtransport, sowie auffälligen Personen- undFahrzeugbewegungen im Tatzeitraum entgegen. Diese richten Sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290(MW)

