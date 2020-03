Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beide Unfallbeteiligten verletzt

Weißbach (ots)

Ein 51-jähriger Mann befuhr am Dienstag (10.03.2020), gegen 17:40 Uhr die Straße aus Richtung Nöbdenitz kommend in Richtung Weißbach. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Skodafahrers (32 Jahre), welcher aus Richtung Selka (auf der L2169) kommend unterwegs war. Die beiden Pkw kollidierten, beide Fahrzeugführer wurden verletzt und mussten in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell