Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrerin kam zu Fall

Schmölln (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (10.03.2020) um 11:00 Uhr im Bereich der Schulstraße/ Am Brauereiteich. Die 70-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Schulstraße in Richtung Am Brauereiteich. Hier erkannte Sie eine aus der Straße Am Brauereiteich kommende 66-jährige Fahrradfahrerin ziemlich spät und bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Die Radfahrerin erkannte die Situation, leitete eine Gefahrenbremsungein und kam dadurch zu Fall. Dabei wurde sie leicht verletzt und von Rettungskräften ins Klinikum verbracht.

