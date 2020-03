Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauchentwicklung am Nordplatz

Altenburg (ots)

Aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung im Bereich Nordplatz / E.-Wiesel-Straße rückten gestern Abend (08.03.2020), gegen 17:20 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte in einem leerstehenden Gebäude am Nordplatz scheinbar diverser Unrat. Aufgrund des maroden Zustandes des Hauses wurden die Löscharbeiten erschwert. Zudem verletzte sich bei der Begehung des Hauses ein Feuerwehrmann, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 21:30 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen vor Ort schließlich beendet. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Brand-/Rauchentstehung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

